 فوق بقى.. أصالة تغني في حفل توزيع جوائز joy awards - بوابة الشروق
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فوق بقى.. أصالة تغني في حفل توزيع جوائز joy awards

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 9:50 م | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 9:50 م

بدأ حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بالسعودية، وسط حضور كبير من نجوم العالم، وقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.

وقدمتت الفنانة أصالة أغنية «فوق بقى» خلال حفل توزيع جوائز joy awards، حيث ظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستان أحمر اللون.

وتضم قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.

حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.

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