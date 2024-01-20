الوكالة الدولية للطاقة الذرية: روسيا تضع ألغاما حول محطة أوكرانية للطاقة النووية

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أظهر أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، يوم الجمعة، أن القوات الروسية التي تسيطر على محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية وضعت مجددا ألغاما حول المحطة.

وقال التقرير إن العبوات الناسفة موجودة بين السياجين الداخلي والخارجي حول محطة الطاقة النووية .

وكان قد تم إزالة ألغام من المنطقة في نوفمبر الماضي. وانتقد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية وضع تلك الألغام قائلا إنها "تتناقض" مع معايير السلامة.

كما حذر من أن الإدارة الروسية لمحطة الطاقة النووية لن تقوم على الأرجح بالصيانة الشاملة للمحطة في العام الجاري.

وقد تم تقديم خطة عمل للمراقبين الدائمين من الوكالة في المحطة الأسبوع الماضي، إلا أن الوكالة تعتقد أنها بها أوجه قصور.

وقال جروسي: «يجب القيام بهذه الصيانة من أجل ضمان السلام النووية».