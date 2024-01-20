مهاجم قطر: نحن جاهزون لمواجهة أي منافس في دور الـ 16 من كأس آسيا

أكد خالد محمد وأحمد الجانحي، لاعبا منتخب قطر، على جاهزية المنتخب العنابي لمواجهة الصين، في بطولة كأس الأمم الآسيوية.

ويلتقي منتخب قطر مع نظيره الصيني غدا الأحد، في ختام مباريات المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا على الملاعب القطرية.

ويلعب منتخب قطر المباراة بأعصاب هادئة، بعدما صعد رسميا لدور الـ16 في البطولة، كما ضمن رسميا إنهاء مشواره في المجموعة وهو متربعا على القمة، حيث يمتلك 6 نقاط في رصيده حاليا، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب الصين، فيما يحتل منتخبا طاجيكستان ولبنان المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة وحيدة لكل منهما.

وقال خالد محمد في تصريحات صحفية، اليوم السبت "نسعى لاستغلال الحالة الإيجابية في صفوف العنابي بعد الانتصارين على لبنان وطاجيكستان والتأهل لدور الـ16 للبطولة، وحاليا تركيزنا على لقاء الصين الذي نتطلع خلاله لتحقيق الانتصار الثالث وحصد العلامة الكاملة بإذن الله".

وأضاف "المعنويات عالية داخل المنتخب بعد حصد 6 نقاط وبدون استقبال أي هدف، ونأمل في مواصلة المشوار بنجاح".

وبسؤاله عن المنافس المحتمل للمنتخب في دور الـ16 قال خالد محمد "كل المنتخبات تقدم عروضا مميزة ولا توجد أي لقاءات سهلة خاصة في الأدوار الإقصائية حيث يبحث الجميع عن التأهل لدور الثمانية".

وأشار قائلا "المنتخبات العربية متطورة وحالياً في مستوى مميز شهدنا العراق التي حققت الفوز على اليابان أحد المرشحين باللقب، والمنتخب الأردني تعادل مع كوريا الجنوبية، ولذلك أتمنى أن يكون النهائي عربياً بإذن الله".

ووجه اللاعب رسالة للجماهير في ختام حديثه قائلا " الحضور الجماهيري كان مميزا للغاية في المباراتين السابقتين ولذلك أتمنى الدعم والمساندة لنا بكل قوة في مواجهة الصين ودائما الجمهور هو اللاعب رقم 12 لما له من دور مهم وإيجابي".

من جانبه، أكد أحمد الجانحي أن المنتخب القطري مستعد للحفاظ على العلامة الكاملة في مباراته ضد الصين، عقب فوزه 3 / صفر على لبنان و1 / صفر على طاجيكستان، في أول جولتين بالمجموعة.

وقال الجانحي لوسائل الإعلام "ندخل مباراة الصين لتحقيق الانتصار، وحصد النقطة التاسعة في المجموعة، ونأمل في تقديم المستوى الذي يليق بالعنابي".

وشدد "جميع المنتخبات متطورة وقوية في هذه البطولة، ولا يوجد مباريات سهلة، ولكن هدفنا المحافظة على اللقب وكلنا رغبة في إسعاد الشعب القطري في البطولة".

وبسؤاله عن المنافس المحتمل لمنتخب قطر بدور الـ16 عقب التأهل، قال "نحن جاهزون لملاقاة أي منافس، ولكن تفكرينا ينصب في خوض البطولة خطوة بخطوة، وحالياً التركيز فقط على مواجهة الصين غداً".

وتوجه اللاعب بالشكر للجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة المدرب الاسباني ماركيز لوبيز، الذي منحه فرصة المشاركة في المباراة الماضية أمام طاجيكستان.

وتحدث الجانحي عن لوبيز قائلا "إنه من المدربين الجيدين ويعرف اللاعبين جيدا وهو في الكرة القطرية منذ 6 مواسم، وأود أن أشكره على ثقته ودعمه لي ولجميع اللاعبين".

واختتم الجانحي تصريحاته قائلا "اللعب في صفوف العنابي أمر رائع، خاصة في بطولة مهمة مثل كأس آسيا ولدي طموح كبير، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة والمسؤولية".