جهات التحقيق تعاين حريق شقة سكنية بالطابق السادس في شبرا الخيمة

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عاينت جهات التحقيق، حريق شقة سكنية بالطابق السادس بمنطقة مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

وأمرت جهات التحقيق، بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الشقة وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي، والتصريح بالدفن عقب ذلك والاستعلام عن حالة المصابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس في أحد العقارات شارع مسجد الإخلاص بجوار طلعة كوبري مسطرد.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بسيارتي إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف.

وتبين مصرع شخص وإصابة شخصين أخرين جراء الحريق.

ونقلت الجثة والمصابين للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.