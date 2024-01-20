الأمم المتحدة: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي يعيق وصول شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي بنيويورك.

وشدد دوجاريك، على أن الفرق الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تفيد في تقاريرها للمنظمة الأممية أن القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد المعدات الحيوية، بما في ذلك أجهزة الاتصالات، تُعرّض عمليات الإغاثة الآمنة والفعالة في غزة للخطر، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن إسرائيل تعيق المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غزة.

وأوضح دوجاريك، أن "سبعة فقط من أصل 29 عملية تسليم مخطط لها في الأسبوعين الأولين من يناير يمكن أن تتحقق بشكل كامل أو جزئي".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أبلغت عن 152 ألف حالة إسهال في غزة بسبب نقص المياه الكافية، وأكثر من نصف هذه الحالات شوهدت لدى أطفال دون سن الخامسة.

وقال إن تعطيل أنشطة التطعيم الروتينية ونقص الأدوية لعلاج الأمراض المعدية يزيد من خطر انتشار الأمراض.