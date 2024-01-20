مسئول أوكراني: نحتاج إلى مزيد من الأسلحة لمقاومة روسيا

دعا مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودوك الحلفاء لتقديم المزيد من الأسلحة لبلاده للمساعدة في حملته الدفاعية في البلاد ضد الحرب مع روسيا، في ضوء الوضع الحالي للقتال.

وقال بودوك لصحيفة "بيلد" الألمانية إن "المشكلة في تلك المرحلة من الحرب هي أن عدد الأسلحة والطائرات بدون طيار والقنابل اليدوية ونيران المدفعية، لا يتم توزيعها بالتساوي، وهذا يحتاج إلى مساواة".

وأضاف أن سيناريو واحدا فقط ممكن، بالأخص وهو تعزيز أوكرانيا بأسلحة عالية التقنية بأقصى حد.

ودعا إلى الاستثمار في الإنتاج العسكري، مشيرا إلى "صواريخ بعيدة المدى وطائرات بدون طيار وقنابل يدوية أو نيران مدفعية. يتعين أن يكون عدد الأسلحة كبيرا".

وأشار بودولياك، الذي يقدم المشورة إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى الجبهة الطويلة، حيث تسعى بلاده إلى صد القوات الروسية، في عدة اتجاهات بهجمات في العديد من الاتجاهات.

ووصف الوضع العسكري الحالي بأنه صعب، مشيرا إلى استمرار القتال بلا هوادة، رغم العوامل المناخية.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي مجددا أنه لا يرى أي فرصة لتحقيق سلام مع روسيا، في عهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال للقناة التلفزيونية الرابعة البريطانية إن "بوتين لا يريد سلاما مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيواصل بدلا من ذلك حربه، حتى الاستيلاء على البلاد بأكملها".

وقال زيلينسكي أيضا إن الدعم من جانب الغرب أمر أساسي لبقاء أوكرانيا.

وأضاف "يمكنهم أن يساعدونا بشكل أكبر للفوز" في إشارة إلى الحلفاء الغربيين الذين يقدمون المليارات إلى أوكرانيا ويزودونها بالأسلحة والذخائر.

وتابع "لم يكن بإمكاننا البقاء بدون مساعدة أمريكا"، وسط جدل في واشنطن بشأن المزيد من المساعدات العسكرية لدعم دفاع أوكرانيا في الحرب مع روسيا.