إلقاء منشورات إسرائيلية تحمل صور أسرى في غزة

ألقت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منشورات على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بها صور وأسماء 69 إسرائيليا أسيراً في القطاع، وتطالب الفلسطينيين بإبلاغ الجيش الإسرائيلي في حال التعرف إلى أي منهم.

وهذه المرة الأولى التي يلقي فيها الجيش الإسرائيلي منشورات على القطاع تحمل صورا وأسماء محتجزين في غزة. وتشير تقديرات إسرائيل إلى وجود نحو 136 أسيراً في القطاع، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وتقول إسرائيل إن حماس تحتجز نحو 136 إسرائيليا كأسير، في غزة منذ السابع من أكتوبر، بينما تطالب حماس بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديها.