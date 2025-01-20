رئيس جامعة القاهرة يناقش خطة تشغيل وإدارة مستشفى الأورام الجديد 500500

عقد الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة عدة اجتماعات مكثفة أمس مع عدد من القيادات الجامعية لمتابعة مجموعة من الملفات المهمة، حيث اجتمع رئيس الجامعة بلجنة المنافذ المعنية بتأجير بعض الأماكن داخل الحرم الجامعي وخارجه، لأغراض تمويل صندوق التكافل الاجتماعي الذي يقدم خدماته للطلاب ويعمل على تحقيق الضمان الاجتماعي لهم بصوره المختلفة.



كما اجتمع رئيس الجامعة مع اللجنة العليا لوضع استرايجية جامعة القاهرة 2025-2030، بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبدالباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة، والدكتورة عزة أغا عميد كلية الصيدلة الأسبق، والدكتورة عبير محروس وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع؛ لمناقشة منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة، بدءا من تشكيل اللجان وتحديد المرجعيات، ومرورا بصياغة الرؤية والرسالة، فضلا عن تحليل الوضع الراهن، وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وانتهاء بتحديد الخطط والأنشطة التنفيذية، ومؤشرات الأداء والموارد، وصولا إلى الصياغة النهائية وإطلاق ونشر الخطة للعمل بها.

والتقى رئيس الجامعة مع الدكتورة غادة عبدالباري، والدكتور هيثم حمزة مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية؛ لمناقشة آليات تنفيذ محاور استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، والإعداد والترتيب للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي المقرر تنظيمه بالجامعة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.

والتقى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، مع حسام عبدالرؤوف مدير الكادر الخاص، شيرين شوقي مدير شئون العاملين؛ لبحث تحسين الأداء الوظيفي باستخدام البرامج المتطورة والتكنولوجيا الحديثة.

واجتمع رئيس الجامعة مع أعضاء مجلس أمناء مؤسسة 500500 لمناقشة خطة إدارة وتشغيل المستشفى بواسطة الكوادر والكفاءات الطبية والإدارية بالمعهد القومي للأورام، وسبل زيادة معدل التبرعات والانتهاء من تلبية احتياجات تشغيل المستشفى وسرعة البدء في تقديم خدماته واستقبال المرضى وعلاجهم بالمجان؛ للمساهمة في رفع العبء عن مرضى السرطان، على أعلى مستوى، وفق المعايير العالمية.