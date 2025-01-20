زلزال بقوة 6 درجات يضرب تايوان ويخلف 15 مصابا

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ضرب زلزال بلغت قوته مبدئيا 6 درجات على مقياس ريختر للزلازل جنوب تايوان صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا بجروح طفيفة.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع في الساعة 1217 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين) ، وكان مركز الزلزال على مسافة 12 كيلومترا (7 أميال) شمال يوجينج وعلى عمق أولي بلغ 10 كيلومترات (6 أميال).

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان الزلزال على قوة 4ر6 درجة.

ولم ترد أية تقارير فورية عن حدوث وفيات جراء الزلزال ، ولا يزال رجال الإنقاذ يقيمون حجم الأضرار.