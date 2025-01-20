جوميز: مباراة الهلال سببت لنا ألماً نفسياً

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قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفتح إن مباراة فريقه ضد الهلال بدوري روشن السعودي للمحترفين، سببت للفريق ألما نفسياً.

وخسر الفتح بنتيجة تاريخية "9-0" ضد الهلال على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

وقال جوميز في مؤتمر صحفي تقديمي لمباراة فريقه ضد ضمك والتي تقام مساء الأربعاء: "كما تعلمون المباراة الماضية سببت لنا ألماً نفسياً وأدمت قلوبنا".

وتابع: "لا أحد يريد ان يتكبد مثل هذه الخسارة، لكننا أعدنا مشاهدة المباراة مرات عديدة، لنتعلم من الأخطاء".

وأضاف: "لو أي شخص لديه الحد الأدني من المعرفة بكرة القدم، وتابع المباراة من المدرجات سيرى أننا لعبنا مباراة جيدة للغاية حتى الدقيقة 37".

وتابع: "بعد الهدف الثاني شعرنا أن كل سلبيات الموسم ظهرت بشكل مفاجئ في المباراة، وتسببت في النتيجة".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "واجهت اللاعبين بالأخطاء التي اقترفوها، وفي التدريبات حاولنا تصحيحها، وأيضا استعرضنا الأشياء الجيدة التي قاموا بها لتحفيزهم من أجل تقديم المزيد".

وأشار إلى أن الفريق يحتاج لأن يكون أكثر شراسة في منطقة الجزاء، وإنهاء الهجمات.