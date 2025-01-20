حزب الله: وقف إطلاق النار بغزة انتصار سياسي وعسكري للمقاومة

قال حزب الله، إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بقطاع غزة بفرضِ شروط المقاومة ودون التنازل عن حقوق ‏الشعب الفلسطيني، يمثّل انتصارًا سياسيًا يُضاف إلى الإنجاز العسكري.

وصباح الأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة طوال نحو 16 شهرا.

وقال الحزب في بيان، إن اتفاق غزة يدلّ على أنّ الاحتلال ‏لم يستطع تحقيق أيّ من أهدافه بالقوة أو كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، وفق وكالة الأناضول.

وبارك الحزب للشعب الفلسطيني ومقاومته ولكل قوى المقاومة التي ساندت غزة ‏وللأمة العربية والإسلامية ولأحرار العالم هذا الانتصار الكبير، وفق البيان.

وأضاف: «هذا الانتصار جاء تتويجًا للصمود ‏الأسطوري والتاريخي على مدار أكثر من 15 شهرًا من بدء ملحمة طوفان الأقصى الذي ‏شكّل مثالًا يُحتذى به في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي على أمتنا ومنطقتنا‎».

وتابع: «هذا الانتصار التاريخي يؤكّد من جديد أنّ خيار المقاومة هو الخيار الوحيد القادر على ‏ردع الاحتلال ودحر مخططاته العدوانية، ويمثّل هزيمةً إستراتيجيةً جديدةً للعدو الصهيوني ‏وداعميه».