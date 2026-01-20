اليونان تعلن التعاون مع إسرائيل في مجال الأمن الإلكتروني والمنظومات المضادة للمسيرات

قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الثلاثاء، عقب لقاء مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في أثينا إن اليونان ستتعاون مع إسرائيل في مجال الأمن الإلكتروني والمنظومات المضادة للمسيرات.

وتجمع علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة بين اليونان وإسرائيل، وتشغلان معا مركزا للتدريب الجوي في اليونان، وأجرتا مناورات عسكرية مشتركة في السنوات القليلة الماضية.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، توقيع خطة العمل للتعاون العسكري الثلاثي بين إسرائيل واليونان وقبرص، إلى جانب الخطط الثنائية بين الجيش الإسرائيلي والقوات المسلحة اليونانية والحرس الوطني القبرصي لعام 2026، على أن تشمل التدريبات والحوار العسكري الاستراتيجي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الجيش الإسرائيلي إن «توقيع خطة العمل يمثل خطوة أخرى في تعميق التعاون العسكري بين الدول، ويساهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط»

من جهته، ذكر موقع «تانيا» اليوناني أن الدول الثلاث ناقشت تشكيل وحدة عسكرية قوامها حوالي 2500 فرد، ألف جندي من اليونان ومثلها من إسرائيل، و500 عنصر من قبرص.