نشطاء: 4029 قتيلا حصيلة قمع المظاهرات في إيران

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن حملة القمع ضد المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات الوطنية في إيران أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 4029 شخصا.

وأضافت الوكالة أن أكثر من 26 ألف شخص قد تم اعتقالهم خلال الحملة أيضا.

وأوضحت أن القتلى شملوا 3786 متظاهرا و180 من قوات الأمن و28 طفلا و35 شخصا لم يكونوا يشاركون في التظاهر.

وأعربت الوكالة عن خشيتها من أن يكون عدد القتلى أعلى بكثير.

وتعتمد الوكالة، التي كانت دقيقة في تقديراتها خلال جولات احتجاجية سابقة في إيران، على شبكة من النشطاء الميدانيين لتأكيد كل حالة وفاة. ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من التحقق المستقل من عدد القتلى جزئياً بسبب إغلاق الحكومة للإنترنت في إيران.