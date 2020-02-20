 استمرار حبس المصرية الأمريكية ريم دسوقي 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة - بوابة الشروق
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استمرار حبس المصرية الأمريكية ريم دسوقي 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

محمد فرج:
نشر فى : الخميس 20 فبراير 2020 - 10:24 م | آخر تحديث : الخميس 20 فبراير 2020 - 10:34 م

قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قبول استئناف النيابة، واستمرار حبس مصرية الأصل أمريكية الجنسية، ريم دسوقي، مدرسة رسم في مدينة لانكستر بولاية بنسلفانيا الأمريكية، 45 يوما على ذمة القضية التي تحمل الرقم 585 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

كانت محكمة الجنايات قررت أمس إخلاء سبيل المتهمة، واستأنفت النيابة على القرار وحددت جلسة اليوم لنظره.

وتدور وقائع القضية محل التحقيقات إلى اتهام «دسوقي» بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وبث ونشر أخبار كاذبة، والترويج لأهداف الجماعة باستخدام الشبكات الاجتماعية "مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن اتهاماه بالضلوع فى نشر أخبار كاذبة".

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمة، في يوليو الماضي في مطار القاهرة الدولي أثناء عودتها للبلاد قادمة من أمريكا، نفاذا لقرار النيابة بضبطها واحضارها للتحقيق معها فى القضية محل الاتهام.


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