 روسيا تعلن جاهزية 250 نقطة إقامة مؤقتة لاستيعاب 28 ألف لاجئ من دونباس - بوابة الشروق
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روسيا تعلن جاهزية 250 نقطة إقامة مؤقتة لاستيعاب 28 ألف لاجئ من دونباس

لاجئون في دونباس
لاجئون في دونباس
أ ش أ
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 11:21 م | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 11:21 م

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، تجهيز 250 نقطة إقامة مؤقتة، بقدرة استيعابية تصل لأكثر من 28 ألف شخص، لاستقبال اللاجئين من دونباس شرق أوكرانيا.

وذكرت وزارة الطوارئ في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه "في الوقت الحالي، أعلنت 30 منطقة في روسيا استعدادها لاستقبال اللاجئين"، موضحة أن هناك 255 نقطة إقامة مؤقتة قادرة على استيعاب أكثر من 28 ألف شخص، مستعدة لاستقبال اللاجئين من دونباس.

وتصاعد التوتر في دونباس منذ أيام بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوجانسك بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس لقصف مدفعي.

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