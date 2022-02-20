سجل محمد صلاح، هدفا رائعًا في أمسية ليفربول أمام نورويتش سيتي، في اللقاء الذي جمعهما بالدوري وانتهى بثلاثية مقابل هدف للريدز، ليدخل به قائمة الأساطير الـ10 للشياطين الحمر عبر التاريخ.

وتمكن "مو"، من أحراز هدفه الـ 150 مع الريدز، أمام نورويتش، في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وذلك خلال مشاركته في 233 مباراة بجميع البطولات بقميص ليفربول، بجانب مساهمته بـ56 تمريرة حاسمة.

وعزز "الفرعون" صدارته لقائمة هدافي البريميرليج خلال الموسم الجاري، بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه زميله البرتغالي دييجو جوتا الوصيف برصيد 12 هدفا.

وبات صلاح ثاني أسرع لاعب في ليفربول يسجل 150 هدفا، وعاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هذا الرقم.

وكان روجر هنت نجم ليفربول السابق، الذي توفي خلال شهر سبتمبر الماضي عن عمر 83 عاما، وصل لهذا الإنجاز، وأحرز نفس عدد الأهداف خلال 226 مباراة، قبل أن يلحق به صلاح، ويصبح ثاني أسرع لاعب يحرز نفس عدد الأهداف في أقل عدد من المباريات.

واللاعبون التسعة الذين سبقوا صلاح في تسجيل 150 هدفا مع ليفربول، هم:

- إيان راش 346 هدفا.

- روجر هانت 285 هدفا.

- جوردن هودسون 241 هدفا.

- بيلي ليديل 228 هدفا.

- ستيفن جيرارد 186 هدفا.

- روبي فاولر 183 هدفا.

- كيني دالجليش 172 هدفا.

- مايكل أوين 158 هدفا.

- هاري تشامبيرس 151 هدفا.