روبرت كوخ يسجل تراجعا جديدا في معدل إصابات كورونا الأسبوعي بألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الأحد، عن تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا من جديد.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 1346.3، فيما كان يبلغ أمس 1350.4.

وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 1466.5، فيما كان يبلغ قبل شهر واحد 638.8.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 118 ألفا و32 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 73 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 125 ألفا و160 إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 58 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 13 مليونا و563 ألفا و126 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 9 ملايين و673 ألفا و700 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 121 ألفا و275 شخصا.