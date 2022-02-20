تنمية مطروح: نستهدف تضييق الفجوة المائية وزيادة مخزون مياه الأمطار



قال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن المركز يهدف إلى تضييق الفجوة المائية وزيادة المخزون المائي من مياه الأمطار وكذا تنمية مناطق السقوط المطري مع تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات البدوية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال انعقاد وحدة الدعم الفني والإرشادي بمركز الضبعة، بمشاركة الفنيين لتسجيل المواطنين المرشحين كمناديب للعائلات بمناطق الجفيرة وجلالة والزيتون وزاوية العوامة؛ لبحث وتحديد الأنشطة الأكثر احتياجا داخل المجتمعات المحلية الجديدة التي دخلت حيز منطقة عمل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وانضمامها بمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية، الذي يقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة التنموية التي تخدم العديد من المجتمعات المحلية.

وأكد الأمير أن المركز يقوم على منهجية المشاركة المجتمعية لوضع الخطط التنموية ومتابعتها لاستفادة المواطنين والمزارعين بوحدات الدعم الفني المنتشرة من الضبعة شرقاً ورأس الحكمة، مرسى مطروح، النجيلة، سيدي براني، السلوم، والتي تعتبر مناطق عمل مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" والممول من صندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية إيفاد والحكومة المصرية.