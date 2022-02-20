نائب محافظ القاهرة تقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بحلوان



قادت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لتنفيذ عدة إزالات ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بحي حلوان، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون.

وأوضحت "عبد المنعم" أنه في ظل حرص الدولة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات علي أراضيها لإعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفيين، لافتة إلى عقد اجتماعا مع الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، وممثلي الري والزراعة ومدير إدارات المتغيرات المكانية، ومدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، لبحث إجراءات وآليات أعمال التنفيذ.

ونوهت بأن المنطقة الجنوبية بمختلف أجهزتها التنفيذية تتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة ومختلف أوجه التعديات التي تقع تحت المسميات الأخرى، مؤكدة أنه لن يتم التهاون في التعامل مع هذا الملف وصولا للقضاء على هذه المخالفات، لحماية لحقوق الدولة والأجيال القادمة.

وشددت على المتابعة المستمرة لكافة أعمال الإزالات القائمة بها الجهات المختصة بأحياء المنطقة الجنوبية، لعدم عودة مثل هذه التعديات مرة أخرى على أملاك الدولة، مؤكدة على بذل الجهود وتوفير المعدات والفرق المساعدة، تفعيلًا بمنظومة رصد المتغيرات المكانية للاستفادة منها في التعامل مع أي مخالفة يتم رصدها.

وأضافت أن كل حي من أحياء المنطقة الجنوبية لديه وحدة رصد المتغيرات المكانية، وهي ترصد بالأقمار الصناعية ذو درجة دقة عالية، مؤكدة أنها ترصد التعديات أو ظواهر تعلية المباني أو توسعها أو أي إنشاء جديد وبصورة محدثة أولا بأول على مدار اليوم.

ووجهت نائب محافظ القاهرة روساء أحياء المنطقة، بمتابعتها باستمرار بجانب إعداد تقارير الخاصة بالإزالات، مع حصر أسماء وأماكن المخالفات وتوفير بياناتهم الشخصية تمهيدا لإزالتها، مشددة على التعامل الفوري مع اي مخالفات يتم رصدها، بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين المتابعين لهذا الملف بكل حي من خلال بذل أقصى الجهود للقضاء على هذه الظاهرة بكل حسم.

وألزمت رؤوساء الأحياء بالمنطقة الجنوبية بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة المستمرة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين وإزالة جميع أشكالها في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها.

وقالت إن أعمال الإزالة الكبرى لتعديات على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية بحي حلوان، لتنفيذ الإزالة رقم ٥٧٦٨ لسنة ٢٠٢١، موجهة بإزالة ٣ متغيرات مكانية للمخالفات المقامة على أراضي إصلاح زراعي، بشارع الملاءة بعزبة الوالدة بإجمالي مساحة ٢٦٢.٥ متر مربع.

وأشارت إلى إزالة ٣ حالات تعدي على أراضي إصلاح زراعي بمساحة ٣٥٠ مترا مربعا، موضحة إزالتها كليا حتى سطح الأرض، وتنفيذ إزالة مخالفات مقامة على أرض بمنطقة الدواجن، بحلوان على مساحة ٦٥٠٠ متر مربع ليكون إجمالي مساحة إزالة التعديات ٧١١٢.٥ كيلو متر مربع.