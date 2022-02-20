لشبونة يفوز على إشتوريل في الدوري البرتغالي

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فاز فريق سبورتينج لشبونة على ضيفه إشتوريل 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم، والتي شهدت فوز فاماليكاو على ماريتيمو 1 / صفر.

وسجل أهداف لشبونة كل من بيدرو جونسالفيس وماتيوس ريس وبابلو سارابيا في الدقائق 40 و76 و81.

وشهدت المباراة طرد راؤول سيلفا لاعب إشتوريل في الدقيقة 64.

ورفع لشبونة رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد إشتوريل عند 30 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، فاز فاماليكاو على مضيفه ماريتيمو 1 / صفر.

ويدين فاماليكاو بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيمون بانزا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

وشهدت المباراة طرد كلاوديو وينك لاعب ماريتيمو مع نهاية الشوط الأول.

ورفع فاماليكاو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد ماريتيمو عند 28 نقطة في المركز الثامن.