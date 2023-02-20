وزير الزراعة: ملف الأمن الغذائي أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا فى يد الدول المنتجة والمصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل أول المجلس، أن الإجراءات المنفذة من جانب ‏الدولة في سبيل تحقيق قدر من الإكتفاء الذاتى، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى ‏جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير، وأيضا مشروع مستقبل مصر الذى ‏يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق.

وأكد وجود تعاون وتشاور بين وزارة الزراعة ومجلس الشيوخ ‏وأعضاء لجنة الزراعة والري، لتبادل وجهات النظر ‏والمناقشة حول الكثير من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة ‏بقطاع الزراعة، لافتا إلى أن قيادات وزارة الزراعة والهيئات ‏والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة دائما متواجدين فى كل اللجان ‏النوعية بمجلسي النواب والشيوخ.

ووجه بأن يكون هناك قدر كبير من المرونة والدعم حال مناقشة أى من ‏الموضوعات والقضايا المطروحة فى ذلك، تنفيذاً لتوجيهات دعم التعاون مع المجالس النيابية ‏‏تحقيقياً لمزيد من التلاحم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإعتبار ‏أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.