الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين، وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع، رغم معاناة الاقتصاد الصيني من التباطؤ مجددا.

وقرر البنك المركزي اليوم استمرار الفائدة الرئيسية على قروض السنة الواحدة الأولية عند مستوى 65ر3%.، في حين أبقى على الفائدة على قروض السنوات الخمس عند مستوى 30ر4%.

كان قد تم خفض هذه الفائدة في أغسطس من العام الماضي وفي مايو الماضي من العام نفسه بمقدار 15 نقطة أساس في كل مرة، وفي يناير الماضي بمقدار 5 نقاط أساس. وكانت أخر مرة تم فيها خفض الفائدة على قروض العام الواحد في أغسطس من العام الماضي.

يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في أغسطس 2019.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين الشهر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام الماضي بنسبة 3% سنويا ليصل إلى 02ر121 تريليون يوان (95ر17 تريليون دولار)، وهو ما يقل بشدة عن المستهدف الحكومي وكان 5ر5% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه سجل إجمالي الناتج المحلي للصين نموا بمعدل 9ر2% سنويا، خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 8ر1 % فقط، مقابل نموه بمعدل 9ر3% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وتتوقع الأقاليم الصينية نموا اقتصاديا بمعدل يتراوح بين 5 و6% خلال العام الحالي، في حين تعتزم الحكومة إعلان مستهدفات النمو للعام الحالي أمام مؤتمر الشعب الصيني المقرر في آذار/مارس المقبل.

من ناحيته قال البنك الدولي في إن النشاط الاقتصادي للصين مازال عرضة لتراجع ممتد نتيجة تعثر القطاع العقاري واستمرار الاضطرابات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بنسبة 3ر4% وفي العام التالي بنسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي.