هشام يكن: زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك حدث رائع لنبذ التعصب

يرى هشام يكن لاعب منتخب مصر السابق، أن زيارة مجلس النادي الأهلي إلى نادي الزمالك حدث رائع لنبذ التعصب، لأن كرة القدم منافسة داخل الملعب بعيدًا عن العلاقات خارج المستطيل الأخضر.

وقال يكن في تصريحات تليفزيونية: "هناك البعض دائمًا يشعل الأجواء في ملف الصفقات تحديدًا بين الناديين، والبعض يستغل ذلك في رفع أسعار اللاعبين، وعندما نتعاقد مع لاعبين يكونوا من أندية لا تفوز ببطولات، عكس القطبين، وبعضهم يظهر بمستوى غير جيد، ولا يقدمون مستوى جيد، وهناك لاعبين كثيرين رحلوا عن الزمالك بعد التعاقد معهم في فترات سابقة وليس في عهد المجلس الحالي".

وأضاف: "زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك مهمة من أجل العودة للأجواء والمنافسة الطبيعية، بعيدًا عن أي أزمات يحاول البعض اختلاقها في ملف التعاقدات أو خلافه، نريد الابتعاد عن أجواء (التسخين) ومحاولة افتعال بطولات زائفة، لأن البعض يترعرع في وقت المشاكل بين الأندية".

وأكمل: "أتمنى ألا يستجيب الجماهير للإثارة، خصوصًا أن البعض يحاول (تهييج) الجمهور ضد الأندية، وهناك تطور رائع في العلاقة بين القطبين، خصوصا في وجود رياضيين على كرسي الرئاسة سواء محمود الخطيب أو حسين لبيب".

وزاد: "زيارتي للنادي الأهلي من أجل تعزية الكابتن الخطيب، وهو سبق وقام بتعزيتي في وفاة والدتي، وسبق ولعبت بجواره، بل أن أول مباراة دولية كانت تبديل بيني وبينه، بعدما خرج من اللقاء وشاركت بدلا منه".

وأتم: "يجب أن يستوعب الجميع فكرة المنافسة الرياضية، وأتمنى أن تعود الجمهور للتشجيع والاستمتاع بأداء فرقها.