روسيا تجرى اتصالات مع قيادتي فتح وحماس بشأن اللقاء الوطني في موسكو

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أجرى اتصالات هاتفية مع قيادتي فتح وحماس الفلسطينيتين؛ بشأن «اللقاء الوطني الفلسطيني» في موسكو.

وأوضحت الوزارة في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا بوغدانوف، أجرى اتصالًا مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق.

وأشارت إلى أن لمحادثات ركزت بشكل أساسي على تداعيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى الكارثة الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن «المحادثات شهدت تبادلًا مفصلًا لوجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالتحضير وعقد الاجتماع الفلسطيني، المقرر عقده في أواخر فبراير - أوائل مارس في موسكو، في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية».

وأضافت الوزارة أن «الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي الثابت الداعم للوحدة الفلسطينية في البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية».