فولهام يتمنى بقاء بالينيا لكنه سيدرس أي عروض محتملة لضمه

أكد توني خان نائب رئيس نادي فولهام الإنجليزي ان النادي سيدرس العروض المقدمة لضم البرتغالي جواو بالينيا لكنه أعرب عن أمله في استمرار لاعب الوسط المحوري، في ملعب كرافن كوتاج.

وكان بالينيا على أعتاب الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني العام الماضي قبل أن يمدد عقده في سبتمبر الماضي مع فولهام حتى صيف 2028 مع إمكانية التمديد لعام أخر.

لكن لاعب وسط منتخب البرتغال ظل محورا لتكهنات وسائل الإعلام في فترة الانتقالات، وارتبط اسمه بعدة أندية كبرى مثل تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي.

وقال خان لموقع "توك سبورت" اليوم الثلاثاء: "إنه جزء كبير من التشكيل الأساسي، ونحب وجوده هنا ونريده جزءا من الفريق لأطول فترة ممكنة، شعرنا بسعادة كبيرة بتمديد عقده".

وأضاف "إذا جاء عرضا منطقيا للجميع، أعتقد أنه سيكون شيء ينبغي أخذه في الاعتبار فيما يتعلق بكافة اللاعبين في الوقت المناسب".

وأوضح "نريد الإبقاء عليه وقد أبقينا عليه، إنه باق معنا وهناك الكثير من المتطلبات، هناك سوق هائل لجواو بالينيا الآن، الأعين أصبحت مفتوحة".