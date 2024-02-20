الحوثيون: استهداف سفن أمريكية بالبحرين الأحمر والعربي ومواقع بفلسطين المحتلة

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استهدفت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، عددا من السفن الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "‏نفذ سلاح الجو المسير بالقوات المسلحة اليمنية (تابعة للحوثيين) عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية المعادية في البحرين الأحمر والعربي".

كما أعلن سريع تنفيذ "عملية استهداف لمواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد آخر من الطائرات المسيرة".

وأشار سريع إلى أن القوات البحرية التابعة لهم نفذت عملية استهداف للسفينة الإسرائيلية "أم اس سي سيلفر" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة". ‏

وقال سريع، إن هذه العمليات، تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن".

وصعد الحوثيون عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من التحذيرات الدولية من مخاطر الهجمات التي تشنها الجماعة ضد السفن التجارية والنفطية.

وردا على هذه الهجمات، استهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا مواقع للحوثيين.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".