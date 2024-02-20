السفن الحربية الفرنسية تسقط مسيرتين فوق البحر الأحمر

قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن فرقاطتين تابعتين للبحرية الفرنسية أسقطتا مسيرتين في البحر الأحمر بعد أن جرى فى السابق تسجيل عدة هجمات بمسيرات من اتجاه اليمن.

وذكر بيان للوزارة في باريس أن: "هذه الإجراءات تسهم في الأمن البحري، من قناة السويس إلى مضيق هرمز، وتدعم حماية حرية الملاحة".

وأفاد البيان بأن العملية العسكرية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر تسعى إلى نفس الهدف.

ونفذت جماعة الحوثي اليمنية هجمات على السفن في البحر الأحمر، فيما تقول الجماعة إنه رد على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وردا على ذلك، أطلقت العديد من الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عمليات لحماية السفن في المنطقة. وتم الموافقة أمس الاثنين على مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي أطلق عليها "أسبايدس".

وسيكون لدى سفن "أسبايدس" الأوامر بإطلاق النار فقط على المسلحين في حال شنوا الهجوم أولا، ولن يسمح لها بإطلاق النار بشكل استباقي.

ومن المقرر أن تكون قيادة العمليات في مدينة لاريسا اليونانية.

ووصلت فرقاطة فرنسية إلى المنطقة في 8 ديسمبر الماضي، وانضمت إليها فرقاطة ثانية هي "الألزاس" في 20 يناير الماضي. ويعد البحر الأحمر أحد أهم الطرق الملاحية للتجارة العالمية، ويربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي عبر قناة السويس.