ولي العهد السعودي يشيد بنتائج القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إثر مشاركته في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال في البرقية، التي نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية، مساء الاثنين: «الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، يسرنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن نعرب لسموكم عن بالغ امتناننا وتقديرنا لما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة».

وأضاف: «نود أن نشيد بنتائج الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت برئاستكم، والتي أكدت دعم جميع الدول المشاركة لموقف دولة قطر الشّقيقة في مواجهة الاعتداء الغاشم الذي وقع عليها، ورفضنا التام للخروج على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية».

واستضافت قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.