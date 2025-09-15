اعتمدت الاتحاد العربي لكرة القدم في اجتماعه الذي عُقد اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض، التشكيل الخاص بمجلس إدارته خلال الدورة المقررة من 2025 وحتى 2029.

واحتفظ الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي، بمنصبه كرئيس للاتحاد العربي، فيما فاز المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحدا العربي.

وفي منصب النائب الثاني، فاز الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري، بينما في العضوية كل من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى هشام حيد وأحمد يحيى ومعتصم جعفر، وعبدالله الجنيبي والشيخ خليفة بن علي بن عيسى، ووليد صادي وسمر نصار، والفريق جبريل الرجوب.