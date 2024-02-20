شهدت محافظة كفر الشيخ، خلال اليومين الماضيين، تعاونا كبيرا بين الغرفة التجارية بالمحافظة وبين مسئولي المحافظة والتموين، لإقامة العديد من معارض أهلا رمضان من أجل عرض العديد من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، من أجل تلبية احتياجات الأهالي قبل شهر رمضان الكريم ومن أجل التخفيف عليهم.

وفي جولة لـ"الشروق"، نرصد آراء الأهالي حول أسعار السلع بالمحلات والمتاجر وآرائهم بمعارض أهلا رمضان.

ويثول علي ناصف، إنه ذهب إلى معرض أهلا رمضان بمدينة كفر الشيخ وجد مختلف السلع بأسعار مخفضة عن المحلات والمتاجر بنسب تقترب من 15% وهي نسبة معقولة، و"لكن كنا نأمل أن تكون الأسعار أرخص من كده، لأن رواتبنا ضعيفه جدا ولا نستطيع تلبية نصف احتياجات البيت بتلك الأسعار أيضا".

وذكر أنه اشترى نصف احتياجات البيت التي كان يشتريها قبل ذلك، مضيفا: "الزيت يباع بالخارج بـ100 جنيه، وزيت القلية يباع بالمعرض بـ90 جنيها والأرز يباع بالخارج بـ 38 جنيها للكيلو يباع بالمعرض بـ 32 جنيها، والسمن يباع بالخارج بـ 120 جنيها وفي المعرض بـ 105 جنيهات".

وقالت سيدة محمود، ربة منزل، من كفر الشيخ: "أنا بحثت كثيرا عن معارض أهلا رمضان من أجل شراء جميع الاحتياجات التي أريدها بشهر رمضان الكريم من دقيق وأرز وتمر وزيت وسمن وسكر، واشتريت ما أحتاجه رغم انخفاض أسعارها بالمعارض عن الخارج لكنها مرتفعة جدا عن فترة من شهر ونصف فقط.

وأضافت: "نتمنى من التموين والمحافظة والرقابة أن يراقبوا الأسواق جيدا ومعاقبة التجار الذين قاموا بتخزين السلع من أجل رفع أسعارها".

فيما يقول سعد محفوظ، تاجر داخل معرض أهلا رمضان بكفر الشيخ، إن الغرفة التجارية قامت بعمل ذلك المعرض بالتعاون مع المحافظة، من أجل عرض السلع المخفضة والتخفيف عن الأهالي، ونحن اشتركنا به.

وأشار إلى تخفيض الأسعار عن الخارج بقيمة تتراوح بين 15% و20%، وذلك مقابل عدم وجود إيجار حتى لانخسر، مضيفا أن "عدم وجود تكاليف للإيجار تساعدنا حتى لا نخسر حتى لو لم نحقق مكسب، لكن لا نخسر، والحمد لله أننا نشارك في التقليل عن هموم وأعباء الأهالي".

وأشار إلى أن جميع البضائع موجودة بالمعارض من لحوم ودواجن وأسماك وأرز وسمن وزيت وتمور وجبن وجميع احتياجات شهر رمضان المبارك.