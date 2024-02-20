إصابة 17 شخصا باختناق نتيجة تفاعل مواد كيميائية بمحل منظفات في الدقهلية



ووصل مستشفى ميت غمر العام كلا من:"ماهر عبد الموجود أحمد حافظ، 55 عاما، فلاح، صاحب المحل، محمد سمير عبدالموجود، 28 عاما، سائق ، سمير عبد الموجود السيد حافظ، 55 عاما، بالمعاش، أحمد فتحي السيد، 13عاما، طالب، أحمد ماهر عبدالموجود، 16عاما، طالب، مصطفى أحمد الناغي، 13 عاما،طالب، محمد مصطفى صبحي، 16عاما، طالب، يوسف مصطفى يونس، 10أعوام، طالب، هدى محمد فوزي الديب، 19 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، حبيبة ماهر عبدالموجود، 18 عاما، طالبة، ليلى عبداللطيف عبده، 57 عاما، ربة منزل، همت مصطفى البحراوي، 26عاما، ربة منزل، أدم أحمد فؤاد أحمد عبدالله، 18عاما، طالب. كما وصل كلا من :"منار ماهر عبد الموجد حافظ، 17 عاما، طالبة، السيد السيد محمد الجاهل، 60عاما، عامل، كريم فتحي السيد، 16 عاما طالب، محمود أحمد فوزي، 12 عاما، طالب وجميعهم يقيمون قرية بشلا.



تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول 17 شخص وجميعهم مقيمون قرية بشلا دائرة المركز مصابين بحالة إختناق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية صاحب محل منظفات، وسيدة وشقيقها وجميعهم مقيمون بذات القرية لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة كون ابن الثانية متزوج من ابنة الأول وسقوط برميل منظفا على بعض المنظفات الأخرى المتواجدة بالمحل مما أدى إلى انبعاث رائحة أدت إلى حدوث إصابة المذكورين - كونهم جيران العقار المتواجد به المحل خاصة الطرف الأول.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.