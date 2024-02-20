أكدت وزارة تقدم أعمال تشطيبات محطة السخنة بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة /العلمين/مطروح)، وفقا لأحدث صور نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الثلاثاء.

ونشرت الوزارة كذلك أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، منوهة إلى تقدم معدلات تنفيذ المشروع.

وقالت الوزارة إن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فإنها ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وأضافت الوزارة أن المشروع سيساهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ...) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وأشارت إلى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة، كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي.

وتابعت الوزارة أن خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة وفرت فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة، وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة.