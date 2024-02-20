تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من سحب 1050 رخصة متنوعة وتحرير 1702 مخالفة مرورية متنوعة بمنطقة مصر الجديدة.

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مرورية بمنطقة مصر الجديدة لضبط كل المخالفات، وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (سحب 1050 رخصة متنوعة، تكبيل 989 سيارة للإنتظار فى الممنوع، تحرير 1702 مخالفة مرورية متنوعة، حجز 13 سيارة، حجز 10 مركبات "توك توك"، حجز 12 دراجة نارية، ضبط 1733 مخالفة تجاوز سرعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجاري استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوع.