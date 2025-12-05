الصين تقدم لفرنسا زوجا جديدا من الباندا خلال زيارة ماكرون

من المقرر أن تحصل فرنسا على اثنين من حيوانات الباندا العملاقة من الصين، في اتفاق، تم التوصل إليه خلال زيارة رسمية لرئيس وزراء فرنسا إيمانويل ماكرون إلى البلاد.

وأعلنت جمعية الحفاظ على الحياة البرية في الصين، أن زوجا من الباندا سيصل إلى حديقة حيوان بوفال الفرنسية في سان إينان في عام 2027، بعد التوقيع على خطاب نوايا مماثل أمس الخميس.

ومن المقرر أن يستمر تعاون جديد بين فرنسا والصين حول حماية الباندا العملاقة لمدة 10 سنوات ويبدأ فور عودة حيوانين صغيرين لا يزالان يعيشان في فرنسا إلى جمهورية الصين الشعبية.

ويزور ماكرون بكين وإقليم سيتشوان جنوب غرب البلاد، وهو الموطن الرئيسي لحيوانات الباندا. ويقع مركز تربية الباندا الصيني في تشنجدو، عاصمة الإقليم.