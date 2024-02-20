فالفيردي: قدمنا أفضل مباراة أمام جيرونا

أشاد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق أتلتيك بلباو، بفوز فريقه المثير 3 / 2 على ضيفه جيرونا، أمس الاثنين، في المرحلة الـ25 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشدد فالفيردي على أن هذا الانتصار تحقق على "فريق عظيم"، مؤكدا أن الحصول على النقاط الثلاث تمثل دفعة معنوية كبيرة لبلباو، الذي رفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس بترتيب المسابقة، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، قبل 13 مرحلة على نهاية الموسم الحالي.

وقال فالفيردي في تصريحات للموقع الألكتروني الرسمي للنادي الباسكي، اليوم الثلاثاء "المباراة شهدت كل شيء. لم يكن هناك توقفات ولا وقت للراحة. ربما كانت واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم حتى الآن".

أضاف فالفيردي "حتى عندما تقدمنا 3 / 1 في النتيجة، كنا ندرك أن الأمر لم ينته بعد لأنهم لم يستسلموا أبدا وتمكنوا من تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة. ثم كانت لديهم فرصة محققة للتسجيل تصدى لها دانييل فيفيان (مدافع الفريق). كان يتعين علينا أن نعاني لكن هذه ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لنا".

أوضح فالفيردي في ختام حديثه "من وجهة نظر نفسية، هذا يعني الكثير في ضوء المباريات الصعبة المقبلة التي تنتظرنا ضد منافسين كبار. أعتقد أننا اتخذنا خطوة مهمة نحو اللعب في أوروبا، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

ويأتي فوز بلباو ليحرم جيرونا من فرصة تقليص الفارق مع ريال مدريد (المتصدر)، الذي تعادل 1 / 1 مع مضيفه رايو فايكانو، أول أمس الأحد، بنفس المرحلة.

وبقي جيرونا، الحصان الأسود للمسابقة هذا الموسم، في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف الفريق الملكي، علما بأن هذه هي المباراة الثالثة على التوالي، التي يعجز خلالها عن تحقيق الفوز بالمسابقة.

وتعادل جيرونا مع ريال سوسييداد، قبل أن يخسر أمام الريال وبلباو في المرحلتين الماضيتين.