منظمة العفو الدولية: ناشطة حقوقية يمنية تواجه حكم الإعدام من محكمة حوثية

أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، بأن ناشطة حقوقية يمنية، تواجه حكم الإعدام، وذلك بعد أن ادانتها محكمة حوثية بـ"إعانة دولة عدوة".

وقالت المنظمة في حسابها على منصة "إكس"، "تواجه المدافعة عن حقوق الإنسان ⁧فاطمة العرولي⁩، البالغة من العمر 34 عامًا، خطر الإعدام وذلك بعد أن أدانتها المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء في اليمن بإعانة دولة عدوة".

وأشارت المنظمة إلى أن "المحكمة أصدرت حكم الإعدام بحقها في 5 ديسمبر 2023، عقب محاكمة فادحة الجور".

سبق وأن كشفت أسرة العرولي، الشهر الماضي، عن أن جماعة الحوثي أبلغتهم بعزمها إعدام ابنتهم في فبراير الجاري، بعد سنة ونصف من اختطافها.

واختطف الحوثيون الناشطة العرولي في أغسطس 2022 بإحدى نقاط التفتيش التابعة لهم في محافظة تعز(وسط البلاد) بتهمة "السفر بلا محرم" ثم أدانتها "بأنها تعمل مع مخابرات أجنبية، والتواصل مع دولة الإمارات".

ووفق ناشطين حقوقيين، فإن محاكمة العرولي من قبل الحوثيين "كانت في غياب المحامين ولم يتم تمكينها من توكيل محامٍ، ولم يتم السماح لها بمقابلة أسرتها منذ اختطافها قسراً".

والعرولي، الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية، ناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة.

وسبق وأن أصدر الحوثيون أحكاماً بإعدام العشرات بتهمة ما تصفه الجماعة بـ"التعاون مع العدوان"، في إشارة إلى التعاون مع دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الجماعة.

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