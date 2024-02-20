ضبط هارب من حكم بالإعدام في الجيزة

ألقى قطاع الأمن العام القبض على شخص هارب من حكم بالإعدام في بالجيزة، وعاطل محكوم عليه بـ48 سنة حبس في بني سويف.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة مديريات الأمن عن ضبط شخص بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، محكوم عليه بالإعدام شنقاً فى جناية "قتل عمد".

وضُبط عاطل بدائرة قسم شرطة بنى سويف محكوم عليه فى 70 حكم "مستأنف، جزئى" بإجمالى عقوبات بالحبس 48 سنة فى قضايا تبديد.

وبمواجهة المضبوطين بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.