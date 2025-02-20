ترامب يدعم فكرة إعطاء بعض مدخرات وزارة كفاءة الحكومة للمواطنين الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه معجب بفكرة إعطاء بعض مدخرات وزارة كفاءة الحكومة التي يرأسها إيلون ماسك للمواطنين الأمريكيين كنوع من العائدات.

وأضاف في مؤتمر استثماري في ميامي أمس الأربعاء، أن الوزارة تدرس مفهوما يذهب بموجبه 20 % من مدخرات جهود خفض الانفاق الخاصة بوزارة كفاءة الحكومة إلى المواطنين الأمريكيين وتذهب 20 % أخرى لسداد الدين الوطني.

وقال ترامب أيضا إن احتمالية دفع العائدات سوف تحفز الشعب على الإبلاغ عن الإنفاق المهدر.

وأضاف الرئيس الأمريكي "سوف يبلغون عن أنفسهم. ويشاركون في عملية توفير أموال لنا".

وفي وقت لاحق، خلال عودته إلى واشنطن على متن طائرة الرئاسة (أير فورس وان)، سأله أحد المراسلين عن الخطة التي طرحها ماسك، فقال الرئيس الجمهوري "أحبها".

وفي وقت سابق من اليوم، كتب ماسك عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه سوف يتواصل مع الرئيس فيما يتعلق بمقترح أن ترامب وماسك يجب أن يعلنا عن "توزيع عائدات وزارة كفاءة الحكومة" ، وهو ما من شأنه أن يرد بعض الأموال لدافعي الضرائب من جزء من المدخرات التي وفرتها الوزارة. وأسفرت جهودها بالفعل عن تسريح أو طرد الآلاف من موظفي الحكومة الاتحاديين.



