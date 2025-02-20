أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تسلم جثامين أربعة محتجزين يفترض أن بينها الطفلان أرييل وكفير بيباس ووالدتهما شيري.

وقبل أن يؤكد جيش الاحتلال دخول قافلة تحمل جثامين المحتجزين من قطاع غزة إلى إسرائيل، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: "تسلّمت نعوش أربعة رهائن سقطوا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جانب آخر، أفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن حالة من الغضب سادات إسرائيل تجاه نتنياهو؛ بعد تسلم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة، الذين رجح إعلام عبري أنهم كانوا محتجزين في منطقة عمل الجيش بها لمدة 4 أشهر.

وقالت إذاعة الجيش إن الأسرى الأربعة الذين تم تسليم جثثهم اليوم كانوا محتجزين في منطقة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث عملت قوات الجيش لفترة 4 أشهر.

وبرزت تساؤلات في الإعلام العبري عن سبب مقتل هؤلاء الإسرائيليين الأربعة، الذين تؤكد فصائل فلسطينية أنهم أُسروا أحياء وقتلوا في قصف إسرائيلي متعمد على أماكن احتجازهم بغزة.

وتعد هذه أول مرة تسلم فيها حركة حماس جثث أسرى إسرائيليين، في إطار الاتفاق الساري بين الحركة وتل أبيب منذ 19 يناير الماضي.