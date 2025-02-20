خروقات مستمرة لاتفاق غزة: شهيد بحي الشجاعية وإطلاق نار مكثف برفح

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل يومه الـ32 .

وبحسب وكالة «معا»، استشهد محمد إياد سمير عبيد، 23 عامًا، قنصًا برصاص الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وسقطت أربع قذائف صوتية مع إطلاق نار مكثف جداً من الآليات في محيط مسجد بلال في شارع القدس بتل السلطان غرب رفح جنوب القطاع.

كما تزامن إطلاق النار مع حركة نشطة للآليات العسكرية قرب تل زعرب.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مجموعة من المواطنين شرق رفح وقتل أحدهم.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بين السابع من أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.