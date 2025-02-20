وزير التجارة الياباني يتطلع لزيارة أمريكا والحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية

أفاد مصدر في الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، بأن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوجي موتو، يرتب حاليا زيارة للولايات المتحدة كي يطلب من الحكومة الأمريكية إعفاء المنتجات اليابانية من الرسوم الجمركية الأعلى التي هدد بها الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن المصدر القول إن إدارة ترامب ذكرت أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، اعتبارا من 12 مارس المقبل، وأن موتو يتطلع للقيام برحلة إلى الولايات المتحدة قبل ذلك التاريخ.

وقال ترامب أمس الأول الثلاثاء، إنه يعتزم فرض رسوم جمركية تقدر بنحو 25% على السيارات المستوردة وأشباه الموصلات والأدوية.

وتعتبر السوق الأمريكية، أكبر وجهة تصدير لشركات تصنيع السيارات اليابانية.

ومن المتوقع أن يجري "موتو" محادثات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "هوارد لوتنيك" للخدمات المالية، الذي أكد مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، تعيينه وزيرا للتجارة.