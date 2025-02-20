دخول 260 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم

أعلن كريم رجب، مراسل «إكسترا نيوز»، دخول 260 شاحنة مساعدات، بينها 8 تحمل الوقود، إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن؛ تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

ونوه خلال تغطية حية من أمام معبر رفح، مساء الخميس، أن تلك الشاحنات تواجه تعنتًا واضحًا وصريحًا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ الأمر الذي يؤدي إلى عودة بعضها إلى محيط الجانب المصري من معبر رفح.

وأكد أن الوسطاء يمارسون ضغوطًا متواصلة للسماح بدخول أكبر عدد من الشاحنات، والالتزام بالبروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار في سياق متصل، إلى دخول أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، صباح الخميس.

وأوضح أن «الدفعة تضمنت 15 منزلًا متنقلًا على متن 5 شاحنات، يرافقها جرافة ستنضم للجرافات التي عبرت خلال اليومين الماضيين إلى غزة؛ للقيام بالمهام الحيوية».

وذكر أن «مساحة المنازل المتنقلة تصل إلى 27 مترًا مربعًا، وهي مقسمة إلى غرفتين، لتخفيف وطأة المعاناة عن الفلسطينيين في القطاع، لاسيما في ظل تلك الأجواء القاسية وموجة البرد القارس».