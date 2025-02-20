السفير الفلسطيني من مستشفي العريش: توجيهات الرئيس السيسي وفرت الاهتمام الكبير بمصابي غزة

تفاصيل جولة السفير الفلسطيني في مستشفى العريش

أكد دياب اللوح السفير الفلسطيني في القاهرة، الدور المصري الأساسي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك خلال زيارته المصابين الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

وقال السفير الفلسطيني، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت في مد يد العون لكل فلسطيني، خاصة مع الدور الكبير لوزارة الصحة والسكان المصرية في توفير كل سبل الرعاية للمرضى والمصابين الفلسطينيين فور بدء وصولهم لمعبر رفح البري، وانتقالهم بسيارات الإسعاف المجهزة، إلى المستشفيات المصرية في شمال سيناء، والمحافظات الأخرى.

من جانبه قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن "واجبنا كدولة مصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، هو من الثوابت على مدار السنوات وحتى اللحظة، نوفر كل سبل الراحة للمصابين ومرافقيهم، ونقوم بتفقد أوضاعهم في المستشفيات بشكل شبه يومي".

وجاء ذلك خلال زيارة السفير الفلسطيني لمستشفى العريش العام، وبعد زيارة مستشفى بئر العبد النموذجي والتوجه إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي لمقابلة المصابين وتقديم الإعانات لهم ولمرافقيهم.

فيما عرض المصابون الفلسطينيون خلال الجولة، جوانب الاستقبال الحسنة التي لمسوها في مستشفيات شمال سيناء، والرعاية التامة لهم سواء من الأطباء والممرضين و المتطوعين.