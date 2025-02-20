بولسونارو يصف الحكومة البرازيلية بأنها نظام استبدادي بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب

وصف الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو حكومة بلاده بأنها "نظام استبدادي"، وذلك بعد توجيه اتهامات له بالتورط في مؤامرة انقلابية مزعومة لقلب نتائج انتخابات 2022.



وكتب بولسونارو على منصة إكس يوم الأربعاء: "حيلة اتهام زعماء المعارضة الديمقراطية بالتخطيط لانقلابات ليست جديدة".

وقدمت النيابة العامة البرازيلية الاتهامات يوم الثلاثاء ضد بولسونارو و33 شخصا آخرين، في خطوة تنتظر موافقة المحكمة العليا لتصبح رسمية.



وشبه بولسونارو وضعه الحالي بما يحدث في فنزويلا ونيكاراجوا وبوليفيا وكوبا، حيث "تتهم الحكومات أعضاء المعارضة بأنهم مدبرو انقلابات"، على حد تعبيره.

وكتب بولسونارو: "الخطة معروفة جيدا: يلفقون اتهامات غامضة، ويدّعون القلق على الديمقراطية أو السيادة، ثم يضطهدون المعارضين، ويسكتون الأصوات المخالفة، ويحتكرون السلطة".



ويواجه بولسونارو اتهامات عدة، من بينها التورط في محاولة انقلاب، والانتماء إلى منظمة إجرامية مسلحة، والسعي إلى الإطاحة العنيفة بسيادة القانون، وفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام.

ولطالما نفى بولسونارو الاتهامات الموجهة إليه.