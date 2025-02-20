الجامعة العربية تحذر من أي خطوات تؤدي إلى تقسيم السودان

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن قلقها واستهجانها إزاء أية خطوات يكون من شأنها أو يترتب عليها المس بوحدة السودان أو تعريضه للتقسيم أو التفتت تحت أي ذريعة أو مسمى.



وقالت الأمانة العامة، في بيان، إنها تذكر جميع الأطراف بسعيها الدؤوب للمساهمة في معالجة الأزمة السودانية انطلاقاً من الثوابت العربية القائمة أساساً على الحفاظ على سيادة السودان ووحدته الترابية وصيانة مؤسساته القومية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، في وقت سابق، بأن وزارة الخارجية السودانية استدعت السفير السوداني لدى كينيا السفير كمال جبارة للتشاور، احتجاجاً على استضافة كينيا اجتماعات ميليشيا دعم السريع وحلفائها، في خطوة وصفتها بـ"العدائية".

واستنكرت الحكومة السودانية الثلاثاء الماضي، استضافة كينيا اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من الدعم السريع بهدف تشكيل حكومة موازية، واعتبرت ذلك "تشجيعا لتقسيم الدول الأفريقية وخروجها عن قواعد حسن الجوار".

واعتبرت الخارجية السودانية، أن هذه الخطوة "إعلان عداء لكل الشعب السوداني"، داعية المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية".

من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من أن إعلان حكومة موازية في السودان يهدد بمفاقمة الأزمة المستمرة في البلاد.