الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي استهدف مسئول روسيا في مقاطعة ساراتوف

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، إحباط محاولة لتفجير سيارة مسؤول في مقاطعة ساراتوف، متهماً الاستخبارات الأوكرانية بالتخطيط لها.

وأفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له: "أحبطت عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملا إرهابيا، خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ضد أحد مسؤولي إدارة مقاطعة ساراتوف، بمشاركة مواطن روسي من مواليد عام 1976 تم تجنيده في عام 2024 على أراضي أوكرانيا".- حسب وكالة سبوتنك الروسية.

وأضاف البيان أنه تم إرسال مخطط الهجوم الذي تدرب في كييف إلى روسيا، لتنفيذ هجمات إرهابية؛ حيث قام بمراقبة الطرق التي يسلكها المسؤولون وجمع البيانات عن مطار عسكري في مدينة إنغيلس، إضافة إلى توثيق ضربات الطائرات المسيّرة على مرافق مجمع الوقود والطاقة.

وأوضح البيان أنه "خلال عملية الاعتقال، أبدى المهاجم مقاومة مسلحة وتم تحييده بإطلاق النار عليه رداعلى الهجوم، ولم يتعرض ضباط جهاز الأمن الفيدرالي والمدنيون لأي أذى".