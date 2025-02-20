التعليم تحدد تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات امتحانات أبناؤنا فى الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، إن الامتحانات تبدأ يوم السبت 10 مايو المقبل، وفقا لجداول الامتحانات التي ستعلن على منصة أبناؤنا في الخارج.

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها التقدم لأداء الامتحانات:

• الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 في مصر.

• الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 بمدارس المسار المصري.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة للتقديم وهي:

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان أبناؤنا في الخارج إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها (150) دولارا.

- التقديم الإلكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني 2024/2025 من خلال المنصة الإلكترونية.

- استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان نجاح العام الماضي + أصل بيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025.

- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال KG2:

لابد من تقديم بيان العام الماضي للمرحلة الأولى Kg1، بالإضافة لبيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025، سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال + أصل شهادة الميلاد.

- بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى من رياض الأطفال KG1:

لابد من تقديم أصل بيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025، سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال + أصل شهادة الميلاد.