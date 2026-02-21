انسحاب واعتراضات تحكيمية في انتصار دجلة أمام الإسماعيلي في الدوري

حقق فريق وادي دجلة فوزًا مهمًا على مضيفه الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي وادي دجلة كل من حسن منصور لاعب الإسماعيلي بالخطأ في مرماه، وفرانك بولي، بينما أحرز هدف الدراويش محمد ريجا لاعب دجلة بالخطأ في مرماه، في لقاء شهد تنافسًا قويًا بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة.

وشهدت المباراة واقعة مثيرة للجدل، بعدما غادر لاعبو الإسماعيلي أرض الملعب عقب تسجيل وادي دجلة الهدف الثاني، اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية التي اتخذها حكم اللقاء صبحي العمراوي.

وجاء الانسحاب المؤقت بناءً على تعليمات الجهاز الفني، قبل أن يعود اللاعبون إلى أرض الملعب بعد مشاورات سريعة، ليستكمل الفريق المباراة بصورة طبيعية قبل انتهاء المهلة القانونية للانسحاب.

الفوز رفع رصيد وادي دجلة إلى 27 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط في المركز الأخير، لتتواصل معاناة الفريق في صراع البقاء بالدوري الممتاز.