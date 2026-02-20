محافظ مطروح يستمع لشكاوى المواطنين بعد العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص

حرص اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، عقب أداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص بمدينة مرسى مطروح، على الاستماع إلى المواطنين في إطار التواصل المستمر وتلبية مطالبهم.

رافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام، ووكلاء الوزارات ومديرو المديريات والإدارات بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح، خلال استماعه للمواطنين، أنه سيتم دراسة كافة الشكاوى والمقترحات مع المختصين لبحث سبل حلها، في إطار تحقيق المصلحة العامة ووفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة، مع الترحيب بمشاركات المواطنين ومقترحاتهم بما يسهم في تقديم مزيد من الخدمات والتيسير على المواطنين، وفي ضوء خطط المحافظة لمد شبكات البنية التحتية وفق الخطط المدرجة، مع بحث مزيد من التيسيرات في مختلف القطاعات الخدمية.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، قد عقد أول لقاء جماهيري للاستماع إلى شكاوى المواطنين عقب أداء صلاة العشاء بمسجد التنعيم، في أول يوم لتوليه مسؤولية المحافظة.