محسن صالح يفتح ملف خلافة توروب في الأهلي ويرشح علي ماهر

أثار محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، الجدل بشأن مستقبل القيادة الفنية داخل القلعة الحمراء، بعدما رشّح اسم علي ماهر لتولي المهمة، حال رحيل المدرب الدنماركي ييس توروب بنهاية الموسم.

وكتب محسن صالح عبر حسابه الشخصي أن هناك أصواتًا عديدة تدعم فكرة إسناد تدريب الأهلي إلى علي ماهر، في حال إخفاق توروب في حصد بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن المدرب الحالي لسيراميكا كليوباترا يمتلك معايير شخصية ومؤهلات فنية عالية، إلى جانب خبرات جيدة ونتائج مميزة هذا الموسم.

وأشار إلى أن تصدر علي ماهر لجدول الدوري مع فريقه واقترابه من المنافسة على لقب الكأس يمثلان أوراق اعتماد قوية قد تدعم موقفه حال طُرح اسمه رسميًا لخلافة المدرب الدنماركي.

ويأتي هذا الطرح في توقيت يواصل فيه الأهلي نتائجه الإيجابية محليًا، بعدما حقق فوزًا جديدًا على الجونة بهدف دون رد في الجولة الـ19 من الدوري المصري، ليؤكد استمراره في سباق الصدارة.

ومع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم، يبقى مستقبل الجهاز الفني مرهونًا بحصاد البطولات، في ظل الضغوط الجماهيرية المعتادة داخل النادي، حيث تظل النتائج وحدها الفيصل في رسم ملامح المرحلة المقبلة.